Бишкек, , 13:27 — REGNUM В Баткенской области на спорном участке границы между Киргизией и Таджикистаном 16 декабря возник очередной конфликт между киргизскими и таджикскими гражданами, передает «Кабар».

По информации пограничной службы Киргизии, поводом для этого послужила попытка таджикистанцев устанавливать забор вдоль магазина вблизи условной линии границы.

Около 40 киргизстанцев собрались возле принадлежащего гражданину Таджикистана магазина и потребовали прекратить незаконные действия. В результате завязалась словесная перепалка между гражданами двух государств.

Прибывшие на место происшествия киргизские пограничники также потребовали от граждан Таджикистана прекратить работы на неописанном участке границы. Однако те отказались выполнить эти требования и продолжили установку ограждения.

В настоящее время на месте конфликта проводится встреча пограничных представителей Киргизии и Таджикистана с участием губернаторов Баткенской и Согдийской областей. Представитель киргизского правительства потребовал от таджикистанцев прекратить строительные работы до определения линии границы межправительственной комиссией по делимитации и демаркации государственных рубежей.