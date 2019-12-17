Новосибирск, , 13:25 — REGNUM В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего организатора преступного сообщества и его участников. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Уточняется, что дело в отношении организатора возбуждено по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества»), в отношении трёх женщин и семи мужчин — по ч. 2 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»).

По версии следствия, незаконная деятельность осуществлялась в городах Новосибирске и Барнауле (Алтайский край). Велись поиски лиц, заинтересованных в бесконтрольном совершении валютных операций. За деньги данным лицам оказывались услуги по совершению таких операций с использованием подложных документов и расчётных счетов коммерческих фирм.

В 2016—2019 годах участники преступного сообщества совершили транзитные операции на сумму более 1,3 млрд рублей. Деньги выводились в иностранные государства.

Уголовное дело возбудили по материалам новосибирского УФСБ и Сибирской оперативной таможни. Восемь фигурантов заключены под стражу. Расследование продолжается.

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