Ростов-на-Дону, , 13:23 — REGNUM Помощник прокурора Первомайского района Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного дела. Мужчину подозревают в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 17 декабря.

В посредничестве следователи подозревают оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции № 6 УМВД России по Ростову-на-Дону и адвоката. По имеющейся информации, за 150 тыс. рублей помощник прокурора пообещал оказать содействие «в заочном рассмотрении судом уголовного дела в отношении лица, обвиняемого в краже, и прекращении его розыска».

В настоящее время помощник прокурора уволен из органов прокуратуры. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, что трое фигурантов уголовного дела были задержаны сотрудниками ФСБ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону за взятку задержали помощника прокурора и оперативника