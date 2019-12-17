Киев, , 13:27 — REGNUM Во время митинга против открытия рынка земли, в правительственном квартале Киева начались стычки между полицией и протестующими, сообщило 17 декабря издание Strana.ua.

По данным журналистов, участники протеста попытались пронести палатки и другой реквизит ближе к зданию Верховной рады, но полиция попыталась им помешать. Завязалась драка с применением слезоточивого газа.

Сотрудники СМИ сообщают с места события об одном пострадавшем полицейском.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальная полиция Украины предупредила о перекрытии центра Киева из-за масштабных акций протеста против распродажи земли.

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