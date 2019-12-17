Ижевск, , 13:19 — REGNUM В Удмуртии утвердили обвинительное заключение по уголовному делу по ст. 116 УК РФ («Побои иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений»), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») в отношении 16-летней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

Кроме того, в ходе предварительного следствия выявлены факты вымогательства денег у несовершеннолетнего с применением насилия, а также кражи имущества у несовершеннолетнего с применением насилия. Девушке предъявлено новое обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство») и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

При этом ранее обвиняемая была условно осуждена за разбой.

Уточняется, что указанные преступления девушка может получить до 6 лет лишения свободы. Дело для рассмотрения по существу передано в Устиновский суд Ижевска.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года девушка избила сверстницу в лесопосадке. Видео избиения было опубликовано в социальных сетях. Было возбуждено уголовное дело, причем выяснилось, что ранее она неоднократно совершала преступные действия в отношении несовершеннолетних.