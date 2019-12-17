Рязань, , 13:17 — REGNUM Незаконную вырубку девяти сосен выявили полицейские в Пителинском районе Рязанской области. В отношении двух подозреваемых возбуждено уголовное дело, мужчин ждёт внушительный штраф или лишение свободы на срок до семи лет, сообщили 17 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Девять свежесрубленных сосен нашли в лесу у села Потапьевская Хохловка в ходе объезда лесного хозяйства работники Сасовского участкового лесничества. Документы на заготовку древесины на этом участке никто не оформлял, деревья же были приготовлены к погрузке. Лесничие вместе с полицейскими установили неподалёку от засеки засаду. Злоумышленников задержали с поличным, когда двое мужчин грузили спиленные сосны на трактор с тележкой. К незаконной заготовке трёх кубометров древесины причастны жители Пителинского района в возрасте 45 и 50 лет, старший из которых ранее уже был судим.

У подозреваемых обнаружили пилы, которые, предварительно, судя по спилам на брёвнах и пеньках, использовались для незаконной заготовки леса. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает штраф в размере от одного до трёх миллионов рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.