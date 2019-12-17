Элиста, , 13:10 — REGNUM Инсталляцию в парке Победы в столице Калмыкии Элисте, повреждённую вандалами, пришлось демонтировать, сообщила 17 декабря пресс-служба администрации города.

«Демонтаж звезды Победы нарушил всю стилистическую композицию центральной части парка. На ее восстановление потребуется немало времени и средств. Стоимость одной световой инсталляции 300 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе администрации города.

Световая композиция «Звезда Победы», установленная в парке Победы Элисты неделей ранее, была повреждена в ночь на 16 декабря — злоумышленники разбили 70-килограммовую конструкцию из пластика и металлического каркаса. Накануне в МВД сообщили о задержании двоих подозреваемых в акте вандализма.

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