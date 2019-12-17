Чапаевск, Самарская область, , 13:43 — REGNUM 60-летнего мужчину в городе Чапаевске Самарской области подозревают в стрельбе по детям из пневматической винтовки. Об этом 17 декабря сообщает телеграмм-канал «Самарский городовой».

По информации журналистов, ЧП произошло 16 декабря на улице Чапаева. Рядом с домом во дворе играли дети.

По предварительным данным, в результате стрельбы пострадал 13-летний мальчик (ранение руки). Ребенка госпитализировали в больницу. После оказания медицинской помощи, мальчик был отпущен домой.

Сообщается, что подозреваемого уже задержали сотрудники правоохранительных органов.