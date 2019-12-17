Красноярск, , 12:51 — REGNUM Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло 17 декабря прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае.

По словам полпреда, трагедия произошла из-за грубых многочисленных нарушений.

«Итог один — нарушено все, что можно было нарушить», — заявил полпред.

В частности, он уточнил, что речь идёт о неправильном строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений должностными лицами добывающей компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, каскад дамб технологического водоёма золотодобывающей артели «Сисим» разрушился 19 октября 2019 года в Курагинском районе Красноярского края. В результате пострадали десятки человек, 17 погибли, трое на данный момент считаются пропавшими без вести.

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