Самара, , 12:52 — REGNUM Специалисты «РКС-Самара» нормализовали ситуацию с водозабором на насосно-фильтровальной станции № 2 в Самаре. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба городского коммунального предприятия.

По сообщению пресс-службы предприятия, специалисты будут держать ситуацию с водозабором под особым контролем, пока не установится стабильно низкая температура воздуха.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за шуги на реке Волге произошло обледенение оголовка водозаборных сооружений насосно-фильтровальной станции № 2 в Студёном овраге. В результате в нескольких районах города могло быть ограничено водоснабжение.