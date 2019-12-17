Переславль-Залесский, Ярославская область, , 12:45 — REGNUM В следственном управлении следственного комитета России по Ярославской области распространили официальную информацию об убийстве в Переславле-Залесском, в котором подозревается депутат местной Думы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Тело 60-летнего жителя поселка Троицкая Слобода со следами насильственной смерти было найдено утром 14 декабря. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний местный житель. Как ранее сообщало ИА REGNUM в убийстве подозревается лидер фракции «Единая Россия» в Переславской городской думе Владимир Корнилов. Согласно официальной версии, с общественной и политической деятельностью задержанного преступление никак не связано.

Владимир Корнилов

«По данным следствия, подозреваемый в ходе ссоры со своим знакомым, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, избил потерпевшего, после чего задушил его. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены судебные экспертизы. Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», — говорится в официальном заявлении следственного комитета СКР по Ярославской области.

Сегодня дума городского округа Переславль-Залесский на своем внеочередном заседании рассмотрит личное заявление Владимира Корнилова о сложении депутатских полномочий.

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