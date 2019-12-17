Ростов-на-Дону, , 12:43 — REGNUM Расписание нескольких авиарейсов в международном аэропорту Ростова-на-Дону было изменено из-за густого тумана. Рейсы задержаны как на вылет, так и на прилёт, передаёт ИА REGNUM.

Согласно данным онлайн-табло, сложные погодные условия задержали рейсы из Нижнего Новгорода, Еревана и Москвы. В назначенное время «Платов» не смог принять самолёты из-за густого тумана. Наряду с этим было изменено время вылета рейсов в Ереван и Москву.

ИА REGNUM ранее сообщало, что запасным аэропортом Ростова-на-Дону является воздушная гавань Краснодара. В условиях плохой видимости самолёты направляют в столицу Кубани.

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