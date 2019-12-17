Москва, , 12:40 — REGNUM В результате пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов», по предварительным данным, сгорели в основном бытовые помещения, на сроки ремонта происшествие не повлияет. Об этом 17 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в судостроительной области.

«Сгорели бытовки с мусором, поэтому на сроки ремонта авианосца пожар точно не повлияет», — сказал один из собеседников издания.

По словам другого, находившиеся недалеко от горевших помещений вспомогательные дизель-генераторы не пострадали, серьезных повреждений авианосец не получил.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который находится на ремонте в Мурманске, возник пожар, ставший причиной гибели двоих военнослужащих.

Сообщалось, что во время проведения сварочных работ горячая окалина провалилась вниз по кабельному каналу и попала в трюм на оставленную там кучу мусора. Пламя сразу же перекинулось на электрокабели, что привело к крупному пожару.

Читайте также: В мурманском доке возобновили ремонт «Адмирала Кузнецова»