Москва, 17 декабря 2019, 12:40 — REGNUM В результате пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов», по предварительным данным, сгорели в основном бытовые помещения, на сроки ремонта происшествие не повлияет. Об этом 17 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в судостроительной области.
«Сгорели бытовки с мусором, поэтому на сроки ремонта авианосца пожар точно не повлияет», — сказал один из собеседников издания.
По словам другого, находившиеся недалеко от горевших помещений вспомогательные дизель-генераторы не пострадали, серьезных повреждений авианосец не получил.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который находится на ремонте в Мурманске, возник пожар, ставший причиной гибели двоих военнослужащих.
Сообщалось, что во время проведения сварочных работ горячая окалина провалилась вниз по кабельному каналу и попала в трюм на оставленную там кучу мусора. Пламя сразу же перекинулось на электрокабели, что привело к крупному пожару.
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