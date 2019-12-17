Омск, , 12:18 — REGNUM После скандала с истязаниями ребёнка в Омске следствие организовало проведение доследственной проверки в отношении работников управления опеки и попечительства городского департамента образования. Как сообщили ИА REGNUM 17 декабря в областном следственном управлении СКР, работники данного управления вернули матери мальчика, пострадавшего от действий сожителя омички.

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По данным следствия, сожитель матери мальчика Сергей Казаков с апреля по май 2019 года за малейшие провинности наказывал восьмилетнего пасынка. Например, мальчика надолго ставили коленями на гречневую крупу.

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Мать была в курсе происходящего, но не вмешивалась в ситуацию. 11 мая после очередного такого «воспитания» мальчик прибежал к соседу по даче и рассказал ему о случившемся. Мужчина вызвал ребёнку скорую помощь и сообщил о преступлении в правоохранительные органы. Казаков был заключён под стражу. Сейчас уголовное дело в его отношении рассматривает суд.

Сразу после возбуждения уголовного дела ребёнка по инициативе следствия изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, где он находился до начала учебного года. Затем органы опеки и попечительства вернули мальчика матери. При этом они продолжают осуществлять социальный патронаж.

Следствие намерено дать правовую оценку действиям сотрудников органов опеки и попечительства, так как мать наряду с сожителем обвиняется в совершении тяжкого преступления в отношении сына.

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