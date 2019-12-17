Анкара, 17 декабря 2019, 12:08 — REGNUM Силы безопасности Турции задержали 782 нелегальных мигранта, об этом 17 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
Аресты производились в провинции Эдирне на северо-западе страны. Здесь нелегальные мигранты пытаются проникнуть на территорию Евросоюза.
Отмечается, что арестованные люди являются выходцами из следующих стран — Алжира, Марокко, Судана, Сирии, Ирака, Бангладеш, Пакистана, Афганистана.
Все они были доставлены в специализированные учреждения, где будет решаться вопрос об их депортации.
Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.
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