Кемерово, , 11:57 — REGNUM Директора фирмы в Кемеровской области обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, против него возбуждено уголовное дело.

Как полагают в следствии, в 2017 году предприниматель включал в налоговую декларацию ложные сведения о произведенных вычетах. Для этого он создал фиктивный документооборот с организациями, которые якобы оказывали услуги его фирме.

«В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 71,5 млн рублей», — отметили в СКР.

Нарушения выявили налоговики совместно с сотрудниками управления по экономической безопасности областного МВД. Отмечается, что подозреваемый ранее уже два раза привлекался к уголовной ответственности за уклонение его фирмой от уплаты налогов и сборов. Расследование продолжается.

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