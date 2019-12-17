Воронеж, , 11:55 — REGNUM Более четырёх миллионов рублей отдали жители Воронежа и Воронежской области мошенникам за минувшие сутки 16 декабря, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова. Всего зафиксировано девять фактов мошенничества.

В частности, 60-летний житель Нововоронежа потерял 155 тыс. рублей, сообщив данные банковской карты некоему человеку, позвонившему ему и представившемуся сотрудником банка. Мошенник заверил мужчину, что с его карты происходит списание денежных средств, и предложил «защитить» счёт. По той же схеме на 100 тыс. рублей мошенники обманули 53-летнюю жительницу Грибановского района.

По всем фактам мошенничества полицейские возбудили уголовные дела, устанавливаются подозреваемые. Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан быть бдительными и не сообщать личные данные, защитные коды банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений.