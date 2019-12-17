Самара, , 11:52 — REGNUM 700 человек эвакуировали из торгового центра «Мега» в Самаре из-за сработавшей сигнализации. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, утром 17 декабря в ТЦ «Мега» сработала пожарная сигнализация.

Спасатели выехали на место происшествия по повышенному рангу вызова «Пожар № 2». Приехав на место, возгорания огнеборцы не обнаружили.

Было установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Сообщается, что из здания торгового центра было эвакуировано 700 человек.