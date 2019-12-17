Тюмень, , 11:46 — REGNUM В Тюмени 17 декабря на пешеходном переходе были сбиты трое подростков. Дети получили ушибы и ссадины, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Двое пострадавших мальчиков и девочка учатся в одном классе. В 11:00 по местному времени (09:00 мск) они переходили «зебру» на ул. Широтной, 32. Водительница на автомобиле «Мерседес» не пропустила школьников. Как пояснила авто-леди она не заметила детей из-за большегруза, стоявшего в первом ряду.

В Госавтоинспекции отмечают, что с начала 2019 года произошло 57 ДТП с участием детей, это на треть больше к уровню аналогичного периода 2018 года.