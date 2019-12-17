Благовещенск, , 11:52 — REGNUM На мосту через реку Зея в Благовещенске загоревшийся грузовик на некоторое время перекрыл движение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пишет АмурИнфо, в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области рассказали, что 17 декабря 2019 года в 14:32 по местному времени поступило сообщение о том, что на мосту горит грузовой автомобиль с прицепом. На место выехали пожарные подразделения — 8 человек и 2 единицы техники. В 14:39 было ликвидировано открытое горение. Люди не пострадали.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области изданию добавили, что движение транспорта на месте происшествия регулируют сотрудники ДПС. Отметим, что мост через Зею является стратегически важным объектом, блокирование по нему проезда критически может отразиться на жизни целого региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-востоке Москвы возгорание бензобака на грузовике привело к взрыву.