Москва, , 11:25 — REGNUM В Москве полицейские задержали женщину, сообщившую об изнасиловании. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Обратившаяся в полицию женщина работает в строительной фирме. Она обвиняла своего начальника в изнасиловании в помещениях офиса. Расследование установило, что в интимные отношения мужчина и женщина вступили по обоюдному согласию. Более того, был раскрыт план «жертвы» о вступлении с начальником в близость для последующего обвинения.

Женщину задержали, она созналась в содеянном.