Петропавловск-Камчатский, , 11:39 — REGNUM На Камчатке растёт число заболевших гриппом. За неделю выявлено 12 новых случаев лабораторно подтвержденного заболевания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Петропавловске-Камчатском школу закроют на карантин по гриппу

Региональный Роспотребнадзор при этом отмечает, что по итогам 50-й недели эпидситуация по гриппу и ОРВИ оценивается как благополучная. В целом как по совокупному населению, так и по отдельным возрастным группам она не превысила эпидпороги.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из-за гриппа на карантин закроют школу. В других школах будут закрыты отдельные классы.