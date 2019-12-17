Петропавловск-Камчатский, 17 декабря 2019, 11:39 — REGNUM На Камчатке растёт число заболевших гриппом. За неделю выявлено 12 новых случаев лабораторно подтвержденного заболевания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Региональный Роспотребнадзор при этом отмечает, что по итогам 50-й недели эпидситуация по гриппу и ОРВИ оценивается как благополучная. В целом как по совокупному населению, так и по отдельным возрастным группам она не превысила эпидпороги.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из-за гриппа на карантин закроют школу. В других школах будут закрыты отдельные классы.