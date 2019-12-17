Волгоград, , 11:19 — REGNUM 4,5 млн рублей похитили у врача одного из медучреждений Волгограда, сообщили 17 декабря в пресс-службе регионального УМВД. Мошенник из-за рубежа предложил медику открыть совместный бизнес и перестал выходить на связь после получения денег.

Врач познакомилась с мужчиной, представившимся иностранным практикующим врачом, в сентября 2018 года в интернете. «Коллеги» по видеосвязи обсуждали перспективу открытия совместного бизнеса — сети частных медицинских клиник в России и Америке. Женщина согласилась и на протяжении нескольких месяцев перечисляла на расчётные счета в иностранных банках как собственные, так и полученные в кредитных организациях деньги. Вскоре, когда общая сумма платежей достигла 4,5 млн рублей, компаньон исчез.

Возбуждено уголовное дело. В полиции устанавливают личность злоумышленника. По данным оперативников, деньги поступили на счета банков в одной из западноафриканских республик.