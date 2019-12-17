Уфа, , 11:18 — REGNUM 300 литров нелегального алкоголя изъяли полицейские в Башкирии. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, 18-летний житель Баймакского района из частного дома пытался сбыть две стеклянные полулитровые бутылки, в которых находился спиртосодержащий напиток.

Однако это сделать продавцу не удалось, поскольку он был задержан стражами порядка. Из дома полицейские изъяли более 500 стеклянных бутылок с суррогатом.

Сейчас стражи порядка решают вопрос о привлечении парня к административной ответственности по статье 14.17.1 КоАП РФ.