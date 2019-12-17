Киев, , 11:02 — REGNUM В Киеве на станции метро «Площадь Льва Толстого» толпа пассажиров выломала турникеты, сообщил 16 декабря ресурс dtp.kiev.ua

Инцидент произошёл из-за проблем с оплатой проезда. Работники метро отключили возможность оплаты банковской карточкой, что вызвало огромные очереди на станции.

Люди не смогли попасть на нужные им поезда. В результате разъярённая толпа снесла турникеты вместе с оградой.

По сообщениям очевидцев, подобная ситуация ранее возникала на станции метро «Тараса Шевченко». Тогда тоже люди сломали турникеты.

Напомним, в киевском метро отменили жетоны и ввели бесконтактные карты, однако из-за технических неполадок они часто не срабатывают.

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