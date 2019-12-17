Петропавловск-Камчатский, , 11:19 — REGNUM Сотрудники СК РФ по Камчатскому краю занялись проверкой истории 69-летнего ветерана труда, которому не платили пенсию, поскольку по документам Пенсионного фонд значился умершим, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Уже удалось выяснить, что на Камчатке умер однофамилец пенсионера, но из-за путницы умершим признали живого человека. По итогам проверки СК РФ будет дана оценка действиям должностных лиц Пенсионного фонда Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 69-летний ветеран труда пришёл в ПФР разбираться, почему ему три месяца не платят пенсию. Там он узнал, что числится давно умершим. Пенсия человеку выплачена полностью.