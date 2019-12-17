Иваново, , 10:58 — REGNUM Житель Иваново сжёг дом своего приятеля. Полицейским он объяснил, что совершил преступление, потому что ему показалось, что за ним следят, а камера установлена в этом доме, сообщили 17 декабря в пресс-службе УМВД по региону.

Пожар произошёл в частном доме на улице Стачек в Советском районе Иваново, огонь уничтожил 38,5 квадратных метров жилища. Хозяин дома рассказал, что до пожара здесь жил его знакомый. Когда его нашли, 42-летний мужчина рассказал, что это именно он поджёг дом: он объяснил, что у него возникло ощущение, что за ним следят, а в доме установлена скрытая камера.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Следователи назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую.