Владивосток, , 11:05 — REGNUM На судостроительных предприятиях в Приморье за неделю произошли два тяжелых несчастных случая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморья.

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Во Владивостоке при падении в шахту газохода тяжелые травмы получил 41-летний судовой котельщик АО «Центр судоремонта «Дальзавод». В Находкинском муниципальном округе пострадал 50-летний водитель-экспедитор Ливадийского ремонтно-судостроительного завода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на производстве гибнут люди: на рыболовецком предприятии «Интрарос» зафиксирована смерть 32-летнего матроса, а в уссурийской судоходной компании «Гудзон"в Охотском море без вести пропал 61-летний моторист.