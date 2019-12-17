Нижний Новгород, , 10:49 — REGNUM В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с признаками токсического отравления. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

По данным регионального управления МЧС, пострадавших госпитализировали в инфекционную больницу №33, сообщает портал nn.ru. Известно, что состояние отравившихся оценивается как легкой степени тяжести.

Предположительно, пострадавшие являются иностранными рабочими, сообщает news.nn. По предварительным данным, они отравились бензолом.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля 2019 года на пульт дежурного станции скорой помощи Нижнего Новгорода поступило сообщение от врача фитнес-клуба Golds Fitness на улице Горького о предположительном ингаляционном отравлении хлором посетителей бассейна.

Всего пострадали десять человек: четверо детей и шестеро взрослых. Шестерым на месте была оказана медицинская помощь, трое детей и один взрослый были госпитализированы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».