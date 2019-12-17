Чернигов, Украина, , 10:50 — REGNUM В Черниговской области Украины в районе села Мосты грузовик столкнулся с автобусом «Херсон — Москва», сообщила 17 декабря пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса сообщением «Херсон — Москва», в результате чего погибли три человека и 15 госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для извлечения пострадавших из транспортных средств пришлось привлекать сотрудников ГСЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Киевом столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии никто не пострадал.

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