Сургут, Югра, , 10:47 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) полицейские и росгвардейцы изъяли около 20 тонн контрафактного алкоголя. В одном из продуктовых магазинов на проспекте Пролетарский незаконно сбывали крепкие спиртные напитки без акцизных марок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Югре.

Момент задержания бутлегеров УМВД России по Сургуту

На складе магазина обнаружено и изъято 9 тонн нелегального спирта, разлитого в пластиковую тару и 11 тонн водки и коньяка. Небольшими партиями палёный алкоголь поставлялся в мелкие торговые точки города.

В незаконном обороте алкоголя подозревается 29-летний житель Сургута. По факту против него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товара и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ»).

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.