Анкара, , 10:49 — REGNUM Вооруженные силы Турции задержали трех членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 17 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Отмечается, что повстанцы добровольно сдались вооруженным силам Турции, покинув свои позиции в Сирии.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.