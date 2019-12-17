Петропавловск-Камчатский, , 10:48 — REGNUM В столице Камчатки одну из школ с 18 декабря полностью закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

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Также на карантин в связи с распространением простудных заболеваний закроют отдельные классы в школах столицы региона. В общей сложности в разных учебных заведениях карантин продлится до 26 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года на Камчатке был выявлен первый в истории полуострова смертельный случай от заболевания свиным гриппом. Женщина умерла от пневмонии, развившейся на фоне гриппа и иных хронических заболеваний.