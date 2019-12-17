Красногорск, , 12:37 — REGNUM В Подмосковье задержаны подозреваемые в совершении серии разбойных нападений, краж и грабежей. Ущерб от действия группы оценили в 3,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по городским округам Истра, Лобня и Солнечногорск, а также УМВД России по Сергиево-Посадскому району и Тверской области задержали группу, участники которой подозреваются в кражах, грабежах и разбойном нападении.

По словам главы пресс-службы ведомства Татьяны Петровой, подозреваемые проникали в частные дома региона и похищали ювелирные украшения, ценные вещи и денежные средства. Преступников задержали в ходе совместной спецоперации сотрудников управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области, ОМВД России по городским округам Истра, Лобня и Солнечногорск, а также УМВД России по Сергиево-Посадскому району и Тверской области.

«В результате крупномасштабной операции сотрудниками полиции были установлены и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны по местам проживания в Дмитровском г.о. и г.о. Лобня семь уроженцев Республики Молдова в возрасте от 28 до 41 года, двое из которых ранее судимы, подозреваемых в совершении преступлений», — заявила Татьяна Петрова.

При обысках у подозреваемых изъяли два пневматических ружья, четыре пневматических пистолета, приспособления для вскрытия замков, а также часть похищенных ранее ценных вещей. По предварительным данным, преступники причастны к десяти кражам, двум грабежам и разбойному нападению. Возбуждены уголовные дела по ст. 158 («Кража»), ст. 161 («Грабеж») и ст. 162 («Разбой») УК РФ.