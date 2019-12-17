Манила, , 10:40 — REGNUM В результате землетрясения на Филиппинах погибли не менее восьми человек, сообщает Manila Bulletin со ссылкой на данные регионального отделения полиции.

Отмечается, что среди погибших — шестилетняя девочка, женщина и трое пожилых людей. Еще тела троих погибших были извлечены из-под рухнувшего здания в городе Падада. Пострадали около 150 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,8 произошло у побережья Филиппин 15 декабря. Подземные толчки привели к повреждению 19 зданий и шести социальных объектов. В городе Матанао при частичном обрушении дома погиб ребёнок.

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