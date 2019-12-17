Москва, , 10:44 — REGNUM Крупную партию синтетического наркотика метадона задержали сотрудники таможни в московском аэропорту «Внуково». Стоимость партии могла бы составить до 6 млрд рублей, сообщает 17 декабря пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Груз следовал транзитом из Германии в Таджикистан и представлял собой более 2 тыс. бутылок с бесцветной жидкостью. Партия находилась на складе временного хранения. На этикетках было указано содержание метадона гидрохлорида, заниженное более чем в сто раз по сравнению с реальным.

«Стоимость такого груза на черном рынке может превышать 5,8 млрд рублей», — уточнили в ведомстве.

Таможней аэропорта возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в подмосковных Люберцах задержали подозреваемого в сбыте 12 кг тяжелых наркотиков.

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