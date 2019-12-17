Якутск, , 10:46 — REGNUM Полицией Якутска задержаны подозреваемые в массовом хищении материальных ценностей на более чем 1 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации МВД России «Якутское», возбуждено уголовное дело по хищению негабаритных товарно-материальных ценностей на сумму свыше 1 млн рублей, объединённое в одно производство по ранее возбужденным 12 уголовным делам.

Оперативники задержали троих подозреваемых от 20 до 32 лет. Члены преступной группировки проникали на территории промышленных организаций, частной собственности, на стройки и похищали контейнеры, арматуру, производственные трубы и другое дорогостоящее негабаритное имущество.

Они организовали сбыт краденного. Ранее судимый 32-летний главарь ОПГ и 23-летний подельник заключены в СИЗО, третий фигурант находится на подписке о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске задержали школьников, которые похищали ночью автоодеяла с припаркованных машин.