Прокопьевск, Кемеровская область, , 10:34 — REGNUM В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела об убийстве 73-летнего жителя Прокопьевска. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, в совершении преступления обвиняют его соседа по приусадебному участку, которому 81 год.

В следствии полагают, что между пожилыми мужчинами периодически возникали конфликты. Но очередная ссора в октябре этого года закончилась трагически.

«Во время конфликта он несколько раз ударил 73-летнего мужчину кирпичом по голове. Тот упал, а злоумышленник продолжил наносить ему удары, но уже ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», — сообщили в СКР.

Подозреваемый забросал труп убитого чурками, однако местные жители всё же заметили тело и вызвали полицию. Предполагаемый злоумышленник был задержан и уже рассказал о непростых отношениях между соседями. Они обвиняли друг друга в порче посадок, или умышленном подтапливании огорода.

Эксперты отметили, что пожилой мужчина в момент совершения преступления не мог отдавать отчёт своим действиям. Уголовное дело для отправления пенсионера на принудительное лечение направлено в суд.

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