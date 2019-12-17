Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM Ростовская область наращивает долги по заработной плате и возглавляет список регионов-должников, входящих в состав Южного федерального округа. Это следует из отчёта Росстата, сообщает ИА REGNUM.

Задолженность по зарплате на 1 декабря 2019 года на Дону составила 104,9 млн рублей. По сравнению с данными на 1 ноября 2019 года рост показателя составил 30%.

Примечательно, что среди регионов Юга России на Дону самая высокая задолженность по зарплате. В Волгоградской области работникам задолжали 65,2 млн рублей, в Краснодарском крае показатель равен 54,5 млн рублей, в Крыму — 21,7 млн рублей. В Адыгее, Калмыкии и Севастополе долгов нет.