Кабул, , 10:36 — REGNUM В результате террористического акта в Афганистане погибли 10 мирных жителей, об этом 17 декабря сообщает Associated Press.

Инцидент произошел на востоке страны в провинции Хорст. Транспортное средство подорвалось на фугасе, среди погибших трое детей, две женщины и пятеро мужчин.

Ответственность за преступление пока не взяла ни одна преступная группировка, однако, по словам представителя министерства внутренних дел страны Насрата Рахими, вину несет движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сегодняшний день контролируют более половины территории Афганистана.

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