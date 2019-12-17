17 Декабря
10:48
Также сообщается, что в доме задержанного есть площадка для боевой подготовки и тир.
10:47
В доме обнаружили много икон. Семья регулярно посещала церковь, пишут СМИ.
10:45
На данный момент мужчине 46 лет.
10:45
Следствие предполагает, что отец на протяжении многих лет насиловал собственную дочь.
10:44
10:42
В Ленобласти хозяин дома с арсеналом подозревается в сексуальном насилии
В правоохранительные органы поступила информация о совершении сексуального преступления в отношении 13-летней девочки. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ.
10:39
Якобы дети не учились в школе, не знают своей фамилии.
10:37
В Ленобласти из дома многодетной семьи вывели детей и выносят оружие
16 декабря дом подозреваемого обыскивали. Из него вынесли целый арсенал оружия.