17 Декабря
 
10:48

Также сообщается, что в доме задержанного есть площадка для боевой подготовки и тир.

10:47

В доме обнаружили много икон. Семья регулярно посещала церковь, пишут СМИ.

10:45

На данный момент мужчине 46 лет.

10:45

Следствие предполагает, что отец на протяжении многих лет насиловал собственную дочь.

10:44

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10:42

В Ленобласти хозяин дома с арсеналом подозревается в сексуальном насилии

В правоохранительные органы поступила информация о совершении сексуального преступления в отношении 13-летней девочки. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ.

10:39

Якобы дети не учились в школе, не знают своей фамилии.

10:37

В Ленобласти из дома многодетной семьи вывели детей и выносят оружие

16 декабря дом подозреваемого обыскивали. Из него вынесли целый арсенал оружия.