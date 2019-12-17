С 2012 года по декабрь 2019 года отец неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь в частном доме, расположенном в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области. Это версия следствия, о которой стало известно СМИ. На данный момент девочке 13 лет. Подозреваемый в преступлении задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

В ходе обыска в доме обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов. Местные жители уверяют, что семья религиозная, а некоторые вовсе считают эту многодетную семью сектантами.