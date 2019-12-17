Уфа, , 10:34 — REGNUM Три пешехода пострадали под колесами автомобилей в Уфе за минувшие сутки. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 16 декабря в Демском районе 51-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис» сбил 69-летнюю женщину, проезжая задним ходом около дома №14/6 по улице Левитана. Женщина была госпитализирована с различными травмами.

Второй наезд на пешехода произошел вечером того же дня около дома №27 по улице С. Перовской. Водитель, управляя неустановленной машиной, сбил 57-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получил травму ноги. В настоящее время полицейские устанавливают транспортное средство и личность водителя.

Третий наезд на пешехода произошел примерно в 19:00 часов около дома №69/2 по улице К. Маркса. 22-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-210 740» наехал на пожилую женщину 1941 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте, рядом с регулируемым пешеходным переходом. В результате ДТП женщина была госпитализирована с различными травмами.