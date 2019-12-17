Владивосток, , 10:30 — REGNUM Несмотря на предупреждающую об опасности информацию, размещённую по всему побережью Владивостока, любители зимней рыбалки бесшабашно выходят на неокрепший лёд. Заканчивается это порой плачевно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В районе станции Санаторная во Владивостоке во вторник, 17 декабря, под лёд провалился мужчина. На место происшествия оперативно на катере на воздушной подушке выехали спасатели, которые успели достать рыбака-любителя из воды.

Спасатели вытащили мужчину из воды и доставили его на берег. Спасённый был передан врачам скорой медицинской помощи с незначительным переохлаждением. Состояние здоровья мужчины удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбаки во Владивостоке добились того, о чём их предупреждали, — льдина, на которой они ловили корюшку и навагу, оторвалась от берега.