Екатеринбург, , 10:20 — REGNUM В Свердловской области с 13 по 16 декабря задержано около 800 водителей допустивших выезд на встречную полосу, подвергая опасности других участников дорожного движения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД по Свердловской области.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Им грозит денежный штраф в размере пяти тысяч рублей либо лишение водительских прав на срок до полугода.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие четыре дня в Свердловской области проводился профилактический рейд «Безопасная дорога». С 13 по 16 декабря инспекторы ГИБДД патрулировали наиболее опасные участки региональных дорог и применяли способ «скрытого контроля за дорожным движением».

Читайте также: «Скрытый контроль»: в Свердловской области пройдут рейды ГИБДД

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале увеличилось количество ДТП по вине водителей-новичков