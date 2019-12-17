Соледар, ДНР, , 10:33 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования десять раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив 104 единицы боеприпасов, сообщили 17 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском направлении ВСУ выпустили пять мин калибра 120 мм, пять мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП и крупнокалиберное стрелковое оружие. На донецком направлении зафиксировано использование ВСУ гранатомётов АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

На мариупольском направлении украинские формирования выпустили 42 снаряда из гаубиц калибра 122 мм, десять мин калибра 120 мм, 18 мин калибра 82 мм, а также применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы / населённые пункты: Широкая Балка, Михайловка, Минеральное, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Дзержинское, Ленинское, Набережное, Безыменное», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 16 декабря украинские силовики в течение часа вели интенсивный обстрел населённых пунктов Донецк, Дзержинск, Ленинское и Набережное.

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