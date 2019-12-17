Кемерово, , 10:14 — REGNUM Следователи в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту смерти 44-летнего мужчины и шестилетнего ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, тела были обнаружены утром 17 декабря в их собственном доме.

Утром хозяйка дома почувствовала запах гари и, после жалоб десятилетней дочери на плохое самочувствие, вызвала скорую помощь. В доме находились также её супруг и двое сыновей — 6 и 16 лет.

«Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мужчины и 6-летнего мальчика, 10-летнюю девочку с матерью госпитализировали, подросток не пострадал», — отметили в СКР.

Следователи отмечают, что частный дом отапливался печью. В настоящее время на месте работают специалисты, которым предстоит выяснить причины задымления и другие обстоятельства произошедшего.

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