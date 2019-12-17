Уфа, , 10:44 — REGNUM 82 медицинским работникам Давлекановской ЦРБ Башкирии восстановили гарантии за работу во вредных условиях. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба республиканского профсоюза работников здравоохранения.

По сообщению пресс-службы профсоюза, внеплановая спецоценка, которая была проведена после получения администрацией больницы соответствующего предписания от профсоюза, выявила нарушения в специальной оценке условий труда. Оказалось, что врачи, медсестры и другие медицинские работники Ивановской сельской врачебной амбулатории не получали никаких доплат за работу во вредных условиях.

После внеплановой спецоценки доплата медицинским работникам составила 4% к окладу. Кроме этого был увеличен отпуск с 28 до 42 дней.

Отмечается, что за пять лет республиканский комитет профсоюза работников здравоохранения в Башкирии провел специальную оценку условий труда на 99,5% рабочих мест. По результатам данной оценки было установлено, что в большинстве случаев, у медицинских работников был снижен класс вредности, без дополнительных отпусков остались медики первичного звена.

За последнюю пятилетку в Башкирии дополнительные отпуска и доплаты за работу во вредных условиях сокращены или вообще исчезли у 4,5 тысяч медицинских работников.