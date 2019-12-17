Ульяновск, , 10:10 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело по обвинению экс-сотрудника банка в хищении у страховой компании более 1,4 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом предстанет специалист по взысканию Поволжского регионального операционного центра одного из банков. По данным правоохранителей, он вводил в базу данных недостоверную информацию о якобы наличии исполнительных листов о взыскании со страховой компании в его пользу «сумм неких долгов».

«Создавая фиктивные инкассовые поручения, сотрудник кредитного учреждения организовывал переводы средств с банковского счёта на собственный», — говорят в надзорном ведомстве.

Нанесённый страховой компании ущерб оценивается в размере более 1,4 млн рублей.

По данному факту предъявлено обвинение по пп. «б, в» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске ушло в суд уголовное дело в отношении безработного горожанина, которого обвиняют в хищении средств у одного из банков. Следствием установлено, что сотрудник банка ввёл в базу данных недостоверную информацию, что позволило увеличить лимит средств на счёте злоумышленника: в результате в мае 2018 года учреждению был причинен ущерб в размере более 25 млн рублей.

Читайте также: Как безработный купил шесть иномарок и золотые слитки: дело в Ульяновске