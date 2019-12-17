Владивосток, , 10:17 — REGNUM Трасса Владивосток — Находка из-за наледи оказалась непроходимой для значительной части машин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Несколько участков федеральной дороги, спуски и подъёмы, особенно в районе Шкотово и Фокино, оказались полностью перекрытыми — движение транспорта здесь не осуществляется, автомобилисты ждут, когда спецтехника дорожных служб обработает дорожное полотно противогололёдной смесью.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедший в Приморье мокрый снег, а местами и дождь, превратили дороги края в сплошной каток.