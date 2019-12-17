Магадан, Магаданская область, , 09:56 — REGNUM В аэропорту Магадана пассажир, улетающий в Хабаровск, пытался провезти промышленное золото в рации. Драгметалл изъяли сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы аэропорта, вес желтого металла, спрятанного в рации — более 400 гр. Всего в 2019 году сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта Магадан пресекли 17 попыток незаконного оборота драгоценных металлов весом более одного кг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье к условному лишению свободы приговорён 61-летний мужчина за незаконное хранение золота, стоимостью свыше 9,3 млн рублей. Он золото хранил в носках.